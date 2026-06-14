韓国のインターネット掲示板にこのほど、「日本の電車文化が知りたい」と題する投稿があった。日本旅行に数回行ったことがあるという投稿者は、「韓国の電車では座席の取り合いが激しいが、日本では席が空いていても誰も座らずに空席のままになっている光景をよく目にする。そして、電話したり、大声で話したりしている人を全く見かけない」とした。その上で、「日本人はなぜ座席に座らないの？座ると良くないとか、話すのは駄目だ