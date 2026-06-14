AIを活用し、がんの放射線治療を支援するソフトウエアについて説明する「アイラト」代表の角谷倫之さん＝仙台市「切らないがん治療」で全ての患者を救いたい―。東北大発のスタートアップ企業「アイラト」（仙台市）が人工知能（AI）を活用し、がんの放射線治療を支援するソフトウエアの開発に取り組んでいる。体にメスを入れないため負担が少なく、高齢者などの需要も高いとされるが、治療の計画作成に時間がかかるのが課題だっ