◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）6回73球を投げ、1失点だったウィットリー投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「だいぶ安定していましたから、よかったですね」と評価しました。 これまでフォアボールが多かったウィットリー投手は左手を高く置くことで、体の回転を横振りから縦振りにすることを意識。それが制球の安定につながり、すっぽ抜けでのデッドボール以外で四死球がなかったと杉内コ