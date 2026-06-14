国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀楽曲賞にサカナクションの『怪獣』が選出。山口一郎が同楽曲への思いを語った。【ソロ写真】真っ白衣装にサングラス姿の山口一郎同賞を含めて8冠となった今回、最優秀楽曲賞の受賞者として壇上に上がった山口は「ありがとうございます」と感謝を口にした上で「サカナクションは3年前に活動休止にな