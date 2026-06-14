敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回からパーフェクトに抑える快投を披露したが、8回2死からムーキー・ベッツ内野手のエラーで完全試合はストップ。9回先頭に被弾し、ノーヒットノーランもならなかったが、8回1/3を投げて1安打1失点と快投した。7-1の勝利に大きく貢献。ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督は「打てる球がほとんどな