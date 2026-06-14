YouTubeで3万回再生を突破し話題になっているのは、飼い主さんの昼寝を邪魔する猫ちゃんの様子です。昼寝しようとする飼い主さんを踏んづけて、ごはんを食べに行く姿に「ママが踏み台にｗ」「おじゃま虫怪獣現るｗｗ 」といった爆笑の声がよせられています。その後も続く『全力のお昼寝阻止』 とは？自由すぎる猫ちゃんの姿に注目です！ 【動画：『ちょっと昼寝しようかな』と思ったら、隣の部屋からネコが入ってきて…想定外な