箱に入るのが好きな猫さん。表情からも幸せそうなことが伝わってきますが、体の"とある部分"を見ると、飼い主さんも思わず笑みがこぼれてきたそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で26万表示を突破！いいね数も1.1万件を超えるなど、大きな注目を集めています。 【写真：満足げな表情で『ダンボールに入る黒猫』→『後ろ側』から見てみると…まさかの光景】 箱にジャストフィット…？ Xアカウント「