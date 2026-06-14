英語では26個のアルファベットを並べてさまざまな単語を構成しており、「bed(ベッド)」の両端にある縦線がベッドの柱のように見えたり、「Loop(輪、ループ)」という単語全体が一種のループのように見えたりと、その形状が意味をイメージさせるような単語も存在します。カナダのカールトン大学で心理学助教を務めるデヴィッド・シドゥ氏が、「単語の見た目が意味と似ている場合、人の脳はその単語をより速く正確に処理できる」とい