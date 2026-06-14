◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海▽第８節静岡学園１―１浜松開誠館（１３日・時之栖Ａグラウンド）岡本淳一監督（４７）が今週就任した新生・浜松開誠館が、リーグ７連勝中で首位の静岡学園と１―１で引き分けた。前半３９分に先制点を許したが、２分後にＭＦ金子彪真（ひゅうま、３年）が同点ゴール。後半はＤＦ陣が粘り強く守り切って、静学の今季公式戦の連勝を１８で止めた。静岡学園の川口修監督（