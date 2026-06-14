サッカー北中米ワールドカップが日本時間１２日に開幕した。浜松市出身のＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン＝が２大会連続で日本代表に選出。磐田の下部組織から世界へ羽ばたいたＤＦの活躍を、地元の飲食店「かどや」の財津英雄さん（８５）、妻の光子さん（８３）夫妻が心待ちにしている。伊藤は磐田東高時代からの常連だった。ＪＲ天竜川駅から徒歩５分の場所にあるお店に友人と制服姿で通い、決まって頼むのは焼きそばと餃