巨人・横川凱投手（２５）が１３日、左肘の手術後初めて傾斜での投球を再開した。ジャイアンツ球場で故障班練習に参加。約２か月半ぶりにブルペンの立ち投げで直球のみ１５球を投じ「トレーナーの皆さんのおかげで順調に来ている。感謝しています。このまま頑張りたい」と力強く語った。高卒８年目の今季はキャンプ１軍スタートでアピールを続けるも、３月上旬から故障班入り。４月８日に左肘関節鏡視下クリーニング術を受けて