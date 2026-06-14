―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 歌手、俳優で役割は「泥くさい中年の代弁者」。でも、本当にそれでいいのか？ いやいや、まだてっぺんを取ることも諦めちゃいない。勝手に決めつけてくれるなよ。よー、そこの若いのも、老いたのも、女も子どもも。歌うたい「竹原ピストル」の50歳の決意、聞いてくれよ。◆もう一回、勝負する時なんじゃないの？シンガー・ソングライター、竹原ピストルは今年50歳を迎える。地方巡業の