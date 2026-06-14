オランダとベルギーを2週間にわたり公式訪問する天皇皇后両陛下が、最初の訪問国オランダに到着されました。天皇皇后両陛下は、現地時間の13日午後7時前、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール国際空港に政府専用機で到着されました。両陛下は15時間近いフライトの疲れも見せず、にこやかにオランダ側の出迎えを受けられました。政府専用機はオランダ領空内に入ったあと、オランダ軍の戦闘機にエスコートされてきたという