サッカー日本代表を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE祭」の点灯式が6月11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催された。元サッカー日本代表・坪井慶介とJI BLUEが登壇したセレモニーでは、W杯での実体験から導き出された「応援の極意」が語られた。2006年ドイツ大会での経験を語った坪井は、初戦のオーストラリア戦での心境について、「W杯って世界中で一番見られているスポーツだと言われているんですよ。何百万の人が自分が