夏のレジャーシーズンを目前に、各地の河川敷や公園で「BBQ後のゴミ放置」が深刻化しています。コンロ、保冷バッグ、食べ残し、空き缶、炭――現場にそのまま置き去りにされ、なかには近くの山林に投棄するケースも。全国の自治体ではBBQを禁止・有料化する動きも広がり、無料で楽しめる場所が年々減っているのが現状です。とはいえ、現場ではいまだに「みんなやってるから」「誰も見てないから」と、軽い気持ちで放置・投棄が繰り