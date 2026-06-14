お笑いコンビ、アンジャッシュ渡部建（53）が24日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。「おいしい焼き肉屋さん教えて」との質問をめぐって、複雑な心境を明かした。「一番困るのがおいしい焼き肉屋教えて。ネットで検索したら50万件ぐらい出てくる」と前置きした上で「よくカウンセリングに例えるんだけど、細かければ細かいほど症状を言ってほし