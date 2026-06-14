ダイソーの『水に浮くメガネストラップ』は、プールや海でメガネを落としても水中に沈まず、浮き上がってきてくれるアイデア商品。Amazonよりも圧倒的にお安く購入できます。軽量で長さ調整もでき、装着感も良好。ニット風の柔らかい素材で肌当たりも快適です。実際に使ってみたので、この機会に要チェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水に浮くメガネストラップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：67.5cm対応重量目