ダイソーで見つけたこのケースに、なんと7つのツールが入っていて驚きました！こんなにコンパクトなのに、中にはメイクブラシ5本、メイクパフ、ミラーが入っていて至れり尽くせり♡しかも、ミラーは三面鏡で映りもバッチリです！外出先でのメイク直しや旅行先でのフルメイクも、これがあれば完璧ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：携帯式メイクブラシセット価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー