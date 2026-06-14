ダイソーの電子メモパットは、約5万回繰り返し使える高コスパなアイテム。黒い画面をなぞると筆記ができ、筆圧も反映されるため書き心地も意外と本格的。ロック機能付きで誤消去の心配もなく、仕事のメモや家庭の伝言板としても活躍します。アナログとデジタルのいいとこどりグッズ。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電子メモパット（10.5インチ）価格：￥770（税込）サイズ（約）：18.2cm×27.2cm×0.5c