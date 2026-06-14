レザー調のおしゃれアイテムが充実するダイソーで見つけた『キーケース』。鍵をしっかりと中に隠せる構造で「鍵がむき出しだと不安…」という悩みを解消してくれます！表情のあるレザー調素材と落ち着き感のある金具の組み合わせで、100均商品とは思えない高見え感を演出。機能性も高く、使いやすい工夫もバッチリです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーケース価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4