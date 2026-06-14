テレビ朝日の下村彩里アナウンサー（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。後輩の浦林凜アナウンサー（23）との神宮球場での野球観戦ショットを公開した。「倍速ニュースでもお話しましたが、先日、浦林アナに急遽誘われて久しぶりの #野球観戦 へ」とメガネ姿でビールを持つショットをアップ。「気持ちのいい夜風の中で飲むビールと野球観戦。やはり神宮球場は最高でした」とつづった。「迫力のある応援にもワクワク