◆米大リーグホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人で偉業こそ逃したが、８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻の