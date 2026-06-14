◆米大リーグブルージェイズ１−３ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真外野手が２回に左翼へ１５号先制ソロを放ち、今季４度目の２試合連続本塁打を記録するなど、３打数１安打１打点１得点１三振１四球で打率は２割３分１厘となった。岡本は、元巨人・松井秀喜氏（現ヤンキースGM付き特別アドバイザー）が新人イヤーの２００３年に放った１６本塁打に”王手”。７１試合目で