渋野日向子（左）と勝みなみ【ミッドランド（米ミシガン州）共同】2人一組で競う米女子ゴルフのダウ選手権は13日、ミシガン州ミッドランドのミッドランドCC（パー70）で一つのボールを交互に打つフォアサムで第3ラウンドが行われ、16位から出た勝みなみ、渋野日向子組が68で回り、通算7アンダーの203で首位と3打差の4位に浮上した。2位スタートの古江彩佳、西村優菜組は76と崩れ、通算5アンダーで双子姉妹の岩井明愛、千怜組と