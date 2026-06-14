17万人を分析してわかった、「評価されるメール」とは？できるだけ丁寧に長文でメールを書く。少しでも早く「即レス」を心がける。多くの人はこれが良い仕事の仕方だと思っているが、実は「仕事ができる人」は全く別の行動をとっている。その答えを明かすのが、『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。日本マイクロソフトの元役員であり、著書が累計130万部を突破した「働き方