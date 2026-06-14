日本代表の森保一監督（５７）が、左足負傷の影響で森保ジャパンから離脱したＭＦ遠藤航（リバプール）に謝罪した。森保監督は１３日（日本時間１４日）、オランダとの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス、１４日＝同１５日）の公式会見をスタジアムで行った。その中で１１日の遠藤離脱の経緯にも触れ「プレー可能かどうか、チームに留まるか離脱なのかは、監督として判断した。Ｗ杯初戦、全体を通しても１００％でプレ