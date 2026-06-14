入院や手術などで医療費が高額になると、家計への負担は決して小さくありません。こうした負担を軽減するために設けられているのが「高額療養費制度」です。 しかし、制度の存在を知らなかったり、申請を後回しにしたりしているうちに、気付けば数年が経過しているケースもあるでしょう。 例えば、「2年前に母が入院し、医療費を30万円支払ったが、高額療養費の申請を忘れていた」という場合、今からでも払い