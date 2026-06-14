日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、オランダとの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス、１４日＝同１５日）のスタジアムで公式会見を行った。１１日にＭＦ遠藤航（リバプール）が左足負傷の影響で離脱した中、追懐招集はＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）。守備的ＭＦの選手ではなかったことについては「ボランチの遠藤が離脱したので、ボランチの選手を補充することはあるかなと思うが、メンバー発表会