日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、オランダ戦の必勝ポイントを挙げた。北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）を控える森保ジャパンは１３日（同１４日）、ダラスの施設で公式練習を行った。終了後の取材対応で堂安は、初戦に向けて「隙を見せないこと。こういう大会は隙を見せるとやられる。我慢比べじゃないけど、どっちが相手に隙を見せない勝負だと思う。そういう