北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）を控える日本代表は、同地入りした１２日夜に選手ミーティングを行った。１１日に主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が左足負傷の影響で電撃離脱。大役を引き継いだＤＦ板倉滉（アヤックス）が、ミーティングを招集した。時間は夕食後の３０分。１３日の練習後、取材に応じた板倉は「僕自身は責任と覚悟を持って戦うぞというところ（を伝えた）。とに