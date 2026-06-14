◇米男子ゴルフツアーRBCカナダ・オープン第3日（2026年6月13日カナダTPCトロント＝7389ヤード、パー70）46位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は69で回り、通算4アンダーで49位に後退した。70の中島啓太（25＝フリー）は3アンダーで55位。72の平田憲聖（25＝ELECOM）は1アンダーで64位となった。ジャクソン・スーバー（26＝米国）が13アンダーで首位に立った。