「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースがノーヒットノーランまであとアウト３つまで快投を見せた山本由伸投手を祝福した。試合後にＸを更新し、「由伸、私たちはあなたを誇りに思います」と記し、グラウンドからベンチへ戻る際にカメラ目線でちょっぴり悔しそうな表情を見せる山本由伸の動画を投稿した。ファンからもねぎらいの声が相次ぎ、「私のエース！」「日本の誇りよ」「めちゃくちゃ格