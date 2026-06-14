FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第2戦（20日＝日本時間21日）で日本と対戦するチュニジアのラムシ監督が1次リーグ突破を目標に掲げた。13日（日本時間14日）に行われたスウェーデンとの第1戦前日会見で「我々には目標がある。グループ突破が必要。これまでに突破したことはない」と語った。アフリカ予選は10試合無失点の堅守を誇ったが、6日のベルギー戦では退場者が出た影響もあって0―5と惨敗。DFアブディ（ニース）