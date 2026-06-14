「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャース・山本由伸投手の快投を球場全体が祝福した。山本は８回２死からベッツの失策で完全試合が途切れ、九回先頭にソロを浴びてノーヒットノーランも消滅した。その後、１死を奪った後にマウンドを降りた。ベンチに歩いて戻る際には敵地のスタンド全体が異例のスタンディングオベーション。ベンチに座るとロバーツ監督らから次々にねぎらいを受け、大谷翔平か