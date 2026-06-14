「もう一歩も動きません！」。散歩中、ペタンと寝そべったり、その場に座り込んだりして、飼い主さんがリードを引いても動こうとしない――柴犬の“あるある行動”として知られる「拒否柴」。【写真】ウキウキ→2秒で停止、踏ん張って全力拒否今、Xでは、わずか2秒で「拒否柴」を発動した柴犬の「じぇいたろう」くん（10歳・男の子）が話題になっています。夜の散歩に行くため、緑色のLED首輪をして準備万端、玄関を出たじぇいたろ