めちゃスポーティな「凄いスイフト」！2026年4月19日、富士スピードウェイで国内最大級の自動車体感イベント「シン・モーターファンフェスタ2026」が開催されました。当日はさまざまなカスタムカーが展示され多くのファンで賑わうなか、特に注目を集めたのがスズキの「スイフト エアロコンセプト」です。【画像】超カッコいい！ これが「凄いスイフト」です！（25枚）スイフト エアロコンセプトは、文字どおり、スズキのコン