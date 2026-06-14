苦しい時期を乗り越え、鹿島学園が３年大会連続となる全国総体出場を決めた。昨冬の高校サッカー選手権で準優勝を果たした鹿島学園だったが、今季はU-18高円宮杯プリンスリーグ関東２部でまだ勝利が掴めていない。昨季のレギュラーがほとんど抜け、一からのスタート。レギュラーとしてプレーした今季の主軸はFW内海心太郎（３年）だけ。準決勝の流経大柏戦（１−０）で劇的な決勝弾を決めたFWワーズィージェイヴェン勝（３年）