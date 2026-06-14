現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦する。この試合を前に、オランダメディア『VI』が森保ジャパンを分析。同メディアは、「攻撃的なウイングは日本の武器となる」と警戒する。「ボールを奪うとすぐに前線へスプリントし、空いたスペースを狙ってくる。オランダ代表は、攻撃時に後方の守備組織を慎重に維持しなければならない。さもなければ、日本は