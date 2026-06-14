イギリスの首相官邸は、ロンドンで14日行われる予定の日英首脳会談で、両国が洋上風力発電などに関するあわせて3兆8700億円規模の投資に合意するほか、AIについて新たな技術パートナーシップを発足させると発表しました。イギリスの首相官邸によりますと、日英両政府は、インフラや金融サービス、洋上風力発電の分野で、あわせて日本円にして3兆8700億円規模の投資で合意するということです。洋上風力発電では新たな連携の枠組みを