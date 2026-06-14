タレントの安田美沙子（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫の昔からの友達だという人気俳優とのツーショットを披露した。「夫婦で、久々な観劇。。。」と安田。「いつぶりだろう？夜に子供を置いて出るのは、どちらかが見ている時なので、シッターさんにお願いして2人揃って出かけるなんて、レアすぎました！」と珍しく夫婦2人きりでのお出かけだったと明かした。そんな中、「パパが昔からお友達な岡田さん」とつづ