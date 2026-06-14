きのう夕方、名古屋市西区の庄内川で川遊びをしていた男子中学生が流され、死亡しました。警察と消防によりますと、きのう午後5時40分ごろ、名古屋市西区の庄内川で、「13歳の男の子が川遊び中に流された」と一緒にいた友人から119番通報がありました。消防などが捜索にあたり、川の中で男子中学生2人が見つかり、病院に搬送されました。このうち愛知県一宮市の中学2年生、丹羽奏輔さん（13）が意識不明の重体でしたが、その後、死