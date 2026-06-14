トーナメント戦決勝で霧島（手前）との大関対決を制し、優勝した琴桜＝パリ（共同）【パリ共同】大相撲のパリ公演が13日、アコー・アリーナで開幕し、幕内力士によるトーナメント戦は琴桜が決勝で霧島との大関対決を制して優勝した。14日の千秋楽で優勝者が異なる場合は決定戦を行う。5月の夏場所を腰痛で途中休場した琴桜は準々決勝で千代翔馬を押し出し、準決勝で阿炎を引き落とした。両横綱は豊昇龍が準決勝で霧島に寄り切