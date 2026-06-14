G7サミット出席などのため、ヨーロッパを訪れている高市首相は日本時間の14日朝、最初の訪問国、イギリスのロンドンに到着しました。高市首相は、チャーター機でロンドン近郊の空港に到着しました。日本時間の14日夜、イギリスのスターマー首相との首脳会談に臨みます。両首脳は、中東情勢を踏まえた、エネルギーを含む経済安全保障分野や、AI・量子など先端技術分野などでの協力の強化で一致する見通しです。スターマー首相はこと