プロ注目の桐陽・鈴木陸翔温（りとあ）三塁手（３年）は、静岡県屈指の左のスラッガーだ。昨春の県大会では１８打数１２安打、同東海大会で５打数４安打。約７割の高打率をマークした。「フォームも、意識も一定でできた。無駄なことを考えなかった」。この夏はそれ以上の実力を見せようと、バットを黙々と振り続けている。中３の頃からプロ入りを意識しはじめ、高校入学後は１年からレギュラー。山本智也監督代行（３８）は、