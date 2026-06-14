ナズナは中国で野菜的存在！柔らかそうな若葉を採ってみよう ナズナ アブラナ科 「ぺんぺん草」は中国では野菜的存在 「ぺんぺん草も生えない」と言われるほど、日当たりのよい場所ならどこにでも生える身近な野草。ぺんぺん草という名前は、果実の形が三味線のバチに似ているからという説と、果実に細工をして花茎を振ると音がする（ぺんぺんとは聞こえないが）からという説がある。冬の間に大根葉を小