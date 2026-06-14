LED¼¼ÆâºÏÇÝ¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤Ï¡©5¤ÄÌÜ¤ò¾Ò²ð CASE 05 LED¤Î¾È¼Íµ÷Î¥¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¢Êª¤ËºÇÅ¬¤ÊÎÌ¤òÅö¤Æ¤ë ① ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 65³¬¤Î°ì¼¼¤Î 3¾ö¤Û¤É¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ç°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áë¤Î³°¤Ë¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¡£ ②③④ ¥¹¥Áー¥ë¥é¥Ã¥¯¤Ë¾®¤µ¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÂ¿¿ôÄß¤ê²¼¤²¤Æ°éÀ®¡£¥¢¥¬¥Ù¤È¥é¥¤¥È¤Îµ÷Î¥¤Ï 15 ～ 20cm