前衛芸術をテーマに草間彌生さんなどのアート作品を集めた企画展が、13日から大分県大分市の県立美術館で始まりました。 13日から始まった企画展、「ラブ！ヴァンガード！！」。 会場には国内外の前衛芸術の作品、およそ130点が展示されています。 注目は世界的な芸術家、草間彌生さん。 初期のころから現在までの貴重なおよそ80点が並び、活動の軌跡をたどることができます。 ◆コレクションを提供した