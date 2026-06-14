ジュニアゴルファーの育成を支援しようと、大分県由布市で13日、ゴルフコンペが開かれ、特別ゲストの女子プロゴルファー、イ・ボミさんが参加者と交流しました。 これはジュニアゴルファーを支援すると共に、県内の企業同士で交流を深めてもらおうとTOSが開いたものです。 13日はおよそ90社から120人ほどが参加し、晴天の下、プレーを楽しんでいました。 また特別ゲストとして女子プロゴルファ}