サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、試合会場の米テキサス州ダラスで、１次リーグＦ組初戦・オランダ戦の前日会見に臨んだ。けがの影響で離脱したボランチのＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝に代わる追加招集に、前線でプレーするＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝を選んだ理由を明かした。森保監督は、５月１５日のメンバー発表会見でも同様に「負傷から復帰