主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月12日（金）に放送された最終回では、不倫妻の高坂美月（桜井日奈子）に心境の変化が。息子を守るために苦手な“毒母”に必死に立ち向かい、美月というキャラクター像が一転する熱い展開となっていた。（※以下、最終回のネタバレがあります）【映像】息子のために立ち向かう母・美月◆「親っていうのはさ、きっと命懸けでなっ